Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Meliponicultura: produção de mel com abelhas sem ferrão

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:23

Publicado em 

26 jan 2022 às 12:23
Abelhas sem ferrão
Abelhas sem ferrão Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo traz um novo destaque envolvendo o tema abelhas – dessa vez envolve as melíponas. Um enxame representa perigo para muita gente. Centenas de abelhas protegem a rainha, os futuros filhotes e o precioso mel. Mas não há nenhum risco quando se trata de melíponas, espécies sem ferrão. O portal "G1" aponta, por exemplo, que o Brasil é o país com maior diversidade, com mais de trezentas espécies de abelhas sem ferrão. Ouça a análise completa!
CBN Meio Ambiente - 26-01-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados