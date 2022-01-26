Meliponicultura: produção de mel com abelhas sem ferrão

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo traz um novo destaque envolvendo o tema abelhas – dessa vez envolve as melíponas . Um enxame representa perigo para muita gente. Centenas de abelhas protegem a rainha, os futuros filhotes e o precioso mel. Mas não há nenhum risco quando se trata de melíponas, espécies sem ferrão. O portal "G1" aponta, por exemplo, que o Brasil é o país com maior diversidade, com mais de trezentas espécies de abelhas sem ferrão. Ouça a análise completa!