Meliponicultura: criação de abelhas sem ferrão e a sustentabilidade

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo aborda a importância das abelhas para o ecossistema, com destaque para as abelhas sem ferrão. A atividade, chamada de meliponicultura, já tem sido praticada em cidades brasileiras pelos chamados "meliponicultores urbanos", seja como fonte de renda ou por lazer. As abelhas sem ferrão não picam e nem machucam as pessoas, pois perderam a capacidade de ferroar há milhões de anos. O Brasil abriga mais de 200 espécies delas, a maior diversidade deste tipo de inseto do mundo. Entre as diferenças, o comentarista explica que as mais fáceis de serem reconhecidas é pela observação da estrutura interna das colônias. A abelha africanizada (Apis mellifera), que possui ferrão, armazena o pólen e mel em favos, ao passo que as abelhas sem ferrão (Meliponas) constroem potes para armazenar o pólen e o mel.