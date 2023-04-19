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CBN Meio Ambiente

Meliponicultura: criação de abelhas sem ferrão e a sustentabilidade

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 11:24

Publicado em 

19 abr 2023 às 11:24
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo aborda a importância das abelhas para o ecossistema, com destaque para as abelhas sem ferrão. A atividade, chamada de meliponicultura, já tem sido praticada em cidades brasileiras pelos chamados "meliponicultores urbanos", seja como fonte de renda ou por lazer. As abelhas sem ferrão não picam e nem machucam as pessoas, pois perderam a capacidade de ferroar há milhões de anos. O Brasil abriga mais de 200 espécies delas, a maior diversidade deste tipo de inseto do mundo. Entre as diferenças, o comentarista explica que as mais fáceis de serem reconhecidas é pela observação da estrutura interna das colônias. A abelha africanizada (Apis mellifera), que possui ferrão, armazena o pólen e mel em favos, ao passo que as abelhas sem ferrão (Meliponas) constroem potes para armazenar o pólen e o mel. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 19-04-23.mp3
No ES:
Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo (AME-ES)
Contatos:
[email protected]

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