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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Meio ambiente: qual será a nova cara da sua cidade pós-Covid?

Ouça a análise de Marco Bravo

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:09

Publicado em 

28 out 2020 às 10:09
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo traz a seguinte reflexão: você já parou para pensar que a pandemia do novo coronavírus também vai afetar o meio ambiente e tem potencial pra transformar a "cara" das nossas cidades? A conversa não é na teoria! São exemplos práticos trazidos pelo comentarista. Entre esses exemplos estão os impactos com a tendência de trabalho home-office, a diminuição do número de veículos nas ruas e, como consequência, o impacto na redução do índices de poluição atmosférica.
"Com a pandemia, muitas empresas passaram a investir no home office e nem devem voltar mais para prédios físicos. Aí o que a pandemia vai impactar na mobilidade urbana? As pessoas passam a trabalhar em casa, não usam os veículos. Esses prédios que vão ficar vazios podem ser utilizados para outros fins. Não seria uma boa ideia utilizá-los num processo de reorganização das cidades, utilizando como espaço de moradias? Além disso, a poluição atmosférica passa a ter uma tendência de queda, com menos veículos nas ruas e as pessoas mais tempo em casa", analisa. Ouça detalhes da conversa!
CBN Meio Ambiente - 28-10-20
 

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