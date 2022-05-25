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Mata Atlântica: estudo revela que desmatamento cresceu 66% no bioma

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 10:47

Publicado em 

25 mai 2022 às 10:47
Desmatamento
Desmatamento Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre os dados divulgados nesta quarta-feira (25) do Atlas da Mata Atlântica, uma pesquisa realizada desde 1989 pela Fundação SOS Mata Atlântica. E os números são assustadores: o desmatamento da Mata Atlântica cresceu 66% entre os anos de 2020 e 2021. Neste período foram derrubados 21.642 hectares do bioma. O estudo é divulgado dois dias antes da data em que é celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica. Se as derrubadas persistirem, vai faltar água, vai faltar alimento e vai faltar energia. Ouça a análise. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 25-05-22

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