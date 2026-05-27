Mata Atlântica: a floresta que ainda "respira" dentro da cidade

27 de maio é "Dia Nacional da Mata Atlântica", uma das datas ambientais mais importantes do Brasil. Em Vitória, por exemplo, a comemoração ganha um significado especial com a realização da caminhada noturna “Conexão Mata Atlântica: a cidade sob o olhar noturno da floresta”, no Parque da Fonte Grande, uma das principais áreas verdes da capital. A atividade será realizada das 18h às 21h, com observação da fauna, trilhas, contemplação da cidade iluminada e observação do céu com apoio da equipe da prefeitura de Vitória.

Mais do que uma programação comemorativa, essa iniciativa nos convida a refletir sobre a presença da natureza dentro das cidades. A Mata Atlântica não está distante de nós. Ela está nos parques, nos morros, nas nascentes, nos fragmentos florestais, nas áreas de preservação e também nos pequenos corredores verdes que ainda resistem ao avanço urbano. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.