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CBN Meio Ambiente

Mata Atlântica: a floresta que ainda "respira" dentro da cidade

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 10:53

Publicado em 

27 mai 2026 às 10:53
Mata Atlântica no Espírito Santo; verde; vegetação; mata; mata nativa
Mata Atlântica no Espírito Santo; verde; vegetação; mata; mata nativa Crédito: Wilson Rodrigues
27 de maio é "Dia Nacional da Mata Atlântica", uma das datas ambientais mais importantes do Brasil. Em Vitória, por exemplo, a comemoração ganha um significado especial com a realização da caminhada noturna “Conexão Mata Atlântica: a cidade sob o olhar noturno da floresta”, no Parque da Fonte Grande, uma das principais áreas verdes da capital. A atividade será realizada das 18h às 21h, com observação da fauna, trilhas, contemplação da cidade iluminada e observação do céu com apoio da equipe da prefeitura de Vitória.
Mais do que uma programação comemorativa, essa iniciativa nos convida a refletir sobre a presença da natureza dentro das cidades. A Mata Atlântica não está distante de nós. Ela está nos parques, nos morros, nas nascentes, nos fragmentos florestais, nas áreas de preservação e também nos pequenos corredores verdes que ainda resistem ao avanço urbano. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 27-05-26.mp3

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