Lixo pode ter contribuído para a morte de baleias no litoral capixaba

Nas últimas semanas pelo menos seis filhotes de baleia foram localizados encalhados e mortos em praias do litoral capixaba. Nesta quarta-feira (12), no quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo relata que muitos nestes animais foram para a necropsia e muitas são as possibilidades em estudo para esta mortalidade, entre elas a presença de muito lixo no mar. Nesta edição, Marco Bravo, fala também de um outro episódio ocorrido no último dia 4 de agosto, em uma praia de Salvador, na Bahia, quando um salva-vidas encontrou um tipo de molusco chamado "dragão azul". O animal é um predador de caravelas, vive no Oceano Atlântico e não é espécie nativa do bioma marinho brasileiro, mas seu aparecimento tem sido frequente em todo litoral nos últimos anos.