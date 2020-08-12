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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Lixo pode ter contribuído para a morte de baleias no litoral capixaba

Ouça o quadro Meio Ambiente desta quarta-feira (12)

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 10:38

Publicado em 

12 ago 2020 às 10:38
Nas últimas semanas pelo menos seis filhotes de baleia foram localizados encalhados e mortos em praias do litoral capixaba. Nesta quarta-feira (12), no quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo relata que muitos nestes animais foram para a necropsia e muitas são as possibilidades em estudo para esta mortalidade, entre elas a presença de muito lixo no mar. Nesta edição, Marco Bravo, fala também de um outro episódio ocorrido no último dia 4 de agosto, em uma praia de Salvador, na Bahia, quando um salva-vidas encontrou um tipo de molusco chamado "dragão azul". O animal é um predador de caravelas, vive no Oceano Atlântico e não é espécie nativa do bioma marinho brasileiro, mas seu aparecimento tem sido frequente em todo litoral nos últimos anos.
CBN Meio Ambiente - 12-08-20

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