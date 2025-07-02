Leucenas e acácias são espécies "invasoras"? Especialista explica!

Durante muitos anos, especialmente entre as décadas de 1980 e 1990, plantar árvores em encostas urbanas era visto como uma estratégia urgente e necessária. Era o tempo em que as cidades cresciam rapidamente, muitas vezes sem infraestrutura e as chuvas vinham como lembrete de que o solo exposto e desmatado cobraria seu preço. Para resolver o problema de deslizamentos, erosões e assoreamentos, técnicos e gestores públicos recorreram a soluções rápidas e eficazes: entre elas, o uso de espécies exóticas de crescimento acelerado, como as leucenas (Leucaena leucocephala) e as acácias (Acacia mangium e Acacia auriculiformis). Na teoria e até mesmo na prática, por um tempo funcionou. As encostas da Grande Vitória, antes áridas e instáveis, ganharam uma cobertura verde que ajudou a estabilizar o solo. Com raízes vigorosas e adaptação a solos pobres, essas plantas cumpriram um papel estratégico: proteger a cidade de novos desastres. Mas o que era para ser temporário e controlado, se tornou, aos poucos, um novo desafio ambiental. É sobre esse assunto que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!
