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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

La Niña pode ser um dos mais fortes dos últimos anos

Ouça a análise de Marco Bravo

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:37

Publicado em 

04 nov 2020 às 11:37
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica como o fenômeno do La Ninã deve impactar ao meio ambiente e seres vivos nos próximos meses. Isso porque um novo episódio do fenômeno meteorológico já está se desenvolvendo no Oceano Pacífico e está previsto para ser de "moderado a forte", anunciou a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
O La Niña se desenvolve quando ventos que sopram sobre o Pacífico empurram as águas quentes da superfície para o oeste, em direção à Indonésia. Em seu lugar, as águas mais frias do oceano profundo sobem à superfície. Isso causa grandes mudanças climáticas em diferentes partes do mundo. "Podemos, então, relacionar o fenômeno do La Niña com a questão climática que envolve o retorno do período de chuvas e, por consequência, a diminuição das queimadas em alguns locais do mundo. Mas, por outro lado, temos o cenário de possibilidade de fortes enchentes", explica. Confira a explicação completa!
CBN Meio Ambiente - 04-11-20

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