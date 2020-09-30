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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Justiça suspende mudanças nas áreas de proteção de mangues e restinga

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:47

Publicado em 

30 set 2020 às 10:47
Uma decisão da Justiça Federal suspendeu a reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que tinha revogado diversas normas como as de proteção de manguezais e restingas. A liminar atende a um pedido feito em uma ação popular contra as medidas do Conama, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Advocacia-Geral da União declarou que tomará as medidas processuais assim que for notificada oficialmente. Entenda o que muda na proteção de nossas restingas e manguezais. Quem explica é o comentarista Marco Bravo.
CBN Meio Ambiente - 30-09-20

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