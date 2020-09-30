Justiça suspende mudanças nas áreas de proteção de mangues e restinga

Uma decisão da Justiça Federal suspendeu a reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que tinha revogado diversas normas como as de proteção de manguezais e restingas. A liminar atende a um pedido feito em uma ação popular contra as medidas do Conama, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Advocacia-Geral da União declarou que tomará as medidas processuais assim que for notificada oficialmente. Entenda o que muda na proteção de nossas restingas e manguezais. Quem explica é o comentarista Marco Bravo.