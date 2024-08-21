Jardim de ervas: cuidando do tomilho, orégano, coentro e outros

[Edicase]Ervas e temperos frescos devem ser priorizados para fazer molhos caseiros (Imagem: marcin jucha | Shutterstock) Crédito:

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fecha a série de explicações sobre os cuidados e cultivo de espécies dentro de um jardim de ervas aromáticas. Desta vez, os destaques são o tomilho, orégano, cebolinha, coentro, estragão e o louro. Ouça a conversa completa!

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Tomilho (Thymus vulgaris)

• Nome Popular: Tomilho

• Nome Científico: Thymus vulgaris

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos pequenos com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno.

• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.

• Raiz: Raízes superficiais.

• Tipo de Caule: Subarbusto lenhoso.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 2 meses com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões, cochonilhas e míldio.

• Uso na Culinária Brasileira: Aromatiza carnes, sopas e molhos.

Orégano (Origanum vulgare)

• Nome Popular: Orégano

• Nome Científico: Origanum vulgare

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno.

• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.

• Raiz: Raízes superficiais.

• Tipo de Caule: Erva perene.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 3 meses com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões e ácaros.

• Uso na Culinária Brasileira: Tempera pizzas, molhos e carnes.

Cebolinha (Allium schoenoprasum)

• Nome Científico: Allium schoenoprasum

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo rico em matéria orgânica, bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno a meia sombra.

• Rega: Moderada, manter o solo úmido.

• Raiz: Sistema radicular superficial.

• Tipo de Caule: Caule tubular e oco.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar mensalmente com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões e lagartas.

• Uso na Culinária Brasileira: Tempera saladas, sopas e pratos quentes.

Coentro (Coriandrum sativum)

• Nome Popular: Coentro

• Nome Científico: Coriandrum sativum

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo fértil e bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno.

• Rega: Moderada, manter o solo úmido.

• Raiz: Sistema radicular superficial.

• Tipo de Caule: Ereto e ramificado.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar mensalmente com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões, lagartas e míldio.

• Uso na Culinária Brasileira: Tempera pratos nordestinos, saladas e sopas.]

Estragão (Artemisia dracunculus)

• Nome Popular: Estragão

• Nome Científico: Artemisia dracunculus

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno.

• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.

• Raiz: Raízes profundas.

• Tipo de Caule: Erva perene.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 3 meses com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões e ácaros.

• Uso na Culinária Brasileira: Tempera frango, peixe e vinagres.

Louro (Laurus nobilis)

• Nome Popular: Louro

• Nome Científico: Laurus nobilis

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos grandes com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno a meia sombra.

• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.

• Raiz: Raízes profundas.

• Tipo de Caule: Árvore ou arbusto.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 6 meses com adubo orgânico.

• Pragas: Cochonilhas e fungos.