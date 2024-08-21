Jardim de ervas: cuidando do tomilho, orégano, coentro e outros

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fecha a série de explicações sobre os cuidados e cultivo de espécies dentro de um jardim de ervas aromáticas. Desta vez, os destaques são o tomilho, orégano, cebolinha, coentro, estragão e o louro. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 21-08-24.mp3
Tomilho (Thymus vulgaris)
• Nome Popular: Tomilho
• Nome Científico: Thymus vulgaris
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos pequenos com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno.
• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.
• Raiz: Raízes superficiais.
• Tipo de Caule: Subarbusto lenhoso.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 2 meses com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões, cochonilhas e míldio.
• Uso na Culinária Brasileira: Aromatiza carnes, sopas e molhos.
Orégano (Origanum vulgare)
• Nome Popular: Orégano
• Nome Científico: Origanum vulgare
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno.
• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.
• Raiz: Raízes superficiais.
• Tipo de Caule: Erva perene.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 3 meses com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões e ácaros.
• Uso na Culinária Brasileira: Tempera pizzas, molhos e carnes.
Cebolinha (Allium schoenoprasum)
• Nome Científico: Allium schoenoprasum
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo rico em matéria orgânica, bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno a meia sombra.
• Rega: Moderada, manter o solo úmido.
• Raiz: Sistema radicular superficial.
• Tipo de Caule: Caule tubular e oco.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar mensalmente com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões e lagartas.
• Uso na Culinária Brasileira: Tempera saladas, sopas e pratos quentes.
Coentro (Coriandrum sativum)
• Nome Popular: Coentro
• Nome Científico: Coriandrum sativum
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo fértil e bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno.
• Rega: Moderada, manter o solo úmido.
• Raiz: Sistema radicular superficial.
• Tipo de Caule: Ereto e ramificado.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar mensalmente com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões, lagartas e míldio.
• Uso na Culinária Brasileira: Tempera pratos nordestinos, saladas e sopas.]
Estragão (Artemisia dracunculus)
• Nome Popular: Estragão
• Nome Científico: Artemisia dracunculus
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno.
• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.
• Raiz: Raízes profundas.
• Tipo de Caule: Erva perene.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 3 meses com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões e ácaros.
• Uso na Culinária Brasileira: Tempera frango, peixe e vinagres.
Louro (Laurus nobilis)
• Nome Popular: Louro
• Nome Científico: Laurus nobilis
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos grandes com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno a meia sombra.
• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.
• Raiz: Raízes profundas.
• Tipo de Caule: Árvore ou arbusto.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 6 meses com adubo orgânico.
• Pragas: Cochonilhas e fungos.
• Uso na Culinária Brasileira: Tempera feijão, sopas e ensopados.