Jardim de ervas: como cultivar salsa, manjericão, hortelã e alecrim

Ervas aromáticas frescas Crédito: Bia Brunow

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo continua a trazer explicações sobre as corretas formas de cultivo e plantio para um jardim de ervas. Desta vez, os destaques são as seguintes espécies:

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -14-08-24.mp3

1-Salsa (Petroselinum crispum)

• Nome Popular: Salsa

• Nome Científico: Petroselinum crispum

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo bem drenado, rico em matéria orgânica.

• Luminosidade: Sol pleno a meia sombra.

• Rega: Moderada, manter o solo úmido, mas sem encharcar.

• Raiz: Sistema radicular superficial.

• Tipo de Caule: Caule ereto e ramificado.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 2 meses com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões, cochonilhas e ácaros.

• Uso na Culinária Brasileira: Tempera saladas, sopas e pratos quentes.

2- Manjericão (Ocimum basilicum)

• Nome Popular: Manjericão

• Nome Científico: Ocimum basilicum

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo bem drenado, rico em matéria orgânica.

• Luminosidade: Sol pleno.

• Rega: Moderada, manter o solo úmido, mas sem encharcar.

• Raiz: Sistema radicular superficial.

• Tipo de Caule: Ereto e ramificado.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 15 dias com adubo orgânico.

• Pragas: Pulgões, ácaros e míldio.

• Uso na Culinária Brasileira: Usado fresco em molhos, saladas, e pratos italianos.

3- Alecrim (Rosmarinus officinalis)

• Nome Popular: Alecrim

• Nome Científico: Rosmarinus officinalis

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos profundos com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.

• Luminosidade: Sol pleno.

• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.

• Raiz: Raízes profundas.

• Tipo de Caule: Lenhoso e ramificado.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 2 meses com adubo orgânico.

• Pragas: Cochonilhas, fungos e ácaros.

• Uso na Culinária Brasileira: Aromatiza carnes, batatas e pães.

4. Hortelã (Mentha spicata)

• Nome Popular: Hortelã

• Nome Científico: Mentha spicata

Orientações para Plantio

• Tipo de Vaso: Vasos largos e rasos com boa drenagem.

• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.

• Preparação do Solo no Vaso: Solo fértil e rico em matéria orgânica.

• Luminosidade: Meia sombra a sol pleno.

• Rega: Moderada, manter o solo úmido.

• Raiz: Sistema radicular rizomatoso e invasor.

• Tipo de Caule: Quadrangular e ramificado.

• Adubação Orgânica e Química: Adubar mensalmente com adubo orgânico.