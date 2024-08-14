Jardim de ervas: como cultivar salsa, manjericão, hortelã e alecrim

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo continua a trazer explicações sobre as corretas formas de cultivo e plantio para um jardim de ervas. Desta vez, os destaques são as seguintes espécies:
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -14-08-24.mp3
1-Salsa (Petroselinum crispum)
• Nome Popular: Salsa
• Nome Científico: Petroselinum crispum
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo bem drenado, rico em matéria orgânica.
• Luminosidade: Sol pleno a meia sombra.
• Rega: Moderada, manter o solo úmido, mas sem encharcar.
• Raiz: Sistema radicular superficial.
• Tipo de Caule: Caule ereto e ramificado.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 2 meses com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões, cochonilhas e ácaros.
• Uso na Culinária Brasileira: Tempera saladas, sopas e pratos quentes.
2- Manjericão (Ocimum basilicum)
• Nome Popular: Manjericão
• Nome Científico: Ocimum basilicum
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos médios com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo bem drenado, rico em matéria orgânica.
• Luminosidade: Sol pleno.
• Rega: Moderada, manter o solo úmido, mas sem encharcar.
• Raiz: Sistema radicular superficial.
• Tipo de Caule: Ereto e ramificado.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 15 dias com adubo orgânico.
• Pragas: Pulgões, ácaros e míldio.
• Uso na Culinária Brasileira: Usado fresco em molhos, saladas, e pratos italianos.
3- Alecrim (Rosmarinus officinalis)
• Nome Popular: Alecrim
• Nome Científico: Rosmarinus officinalis
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos profundos com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo arenoso e bem drenado.
• Luminosidade: Sol pleno.
• Rega: Moderada, deixar o solo secar entre as regas.
• Raiz: Raízes profundas.
• Tipo de Caule: Lenhoso e ramificado.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar a cada 2 meses com adubo orgânico.
• Pragas: Cochonilhas, fungos e ácaros.
• Uso na Culinária Brasileira: Aromatiza carnes, batatas e pães.
4. Hortelã (Mentha spicata)
• Nome Popular: Hortelã
• Nome Científico: Mentha spicata
Orientações para Plantio
• Tipo de Vaso: Vasos largos e rasos com boa drenagem.
• Drenagem do Vaso: Adicionar cascalho ou pedrinhas no fundo.
• Preparação do Solo no Vaso: Solo fértil e rico em matéria orgânica.
• Luminosidade: Meia sombra a sol pleno.
• Rega: Moderada, manter o solo úmido.
• Raiz: Sistema radicular rizomatoso e invasor.
• Tipo de Caule: Quadrangular e ramificado.
• Adubação Orgânica e Química: Adubar mensalmente com adubo orgânico.
• Pragas: Ferrugem, ácaros e pulgões.