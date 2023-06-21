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Inverno começa nesta quarta-feira; tire suas dúvidas sobre a estação

Ouça as participações do comentarista Marco Bravo e do professor Sergio Mageski

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 10:37

Publicado em 

21 jun 2023 às 10:37
Frio em Pedra Azul (Domingos Martins)
Frio em Pedra Azul (Domingos Martins) Crédito: Jorge Uliana
O inverno começa oficialmente no hemisfério sul nesta quarta-feira (21). A estação mais fria do ano, como é conhecida, entretanto, deve ser atípica por influência do El Niño, fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas — e que pode, inclusive, se tornar um Super El Niño. O El Niño, assim como a La Niña, determina mudanças nos padrões de transporte de umidade e, portanto, variações na distribuição das chuvas em algumas partes do mundo — inclusive o Brasil. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica as principais características desta nova estação. E tem participação especial do professor de Geografia, Sergio Mageski. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN - Meio Ambiente e Sustentabilidade - 21-06-23.mp3

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