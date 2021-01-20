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Inteligência natural: afinal, plantas 'falam' e têm 'sentimentos'?

Ouça o CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta (20), com Marco Bravo

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:29

Publicado em 

20 jan 2021 às 11:29
O assunto é inteligência natural! Crédito: Pexels
A sabedoria quem vem da natureza! Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo destaca o conceito da "internet" das florestas. Através dele, por exemplo, as copas das árvores se tocam e as raízes se conectam, interligando as plantas. Redes de fungos também ajudam nessa comunicação. A sabedoria da natureza também permite sua regeneração mesmo após o desmatamento. Ela também conta com a presença das árvores-mães, que alimentam os seus "filhos” e a população vizinha. Ouça a análise completa!
CBN Meio Ambiente- 20-01-21.mp3

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