Insetos são atraídos pela luz? Especialista esclarece mitos e verdades!

Insetos são comuns em residências Crédito: Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo esclarece os mitos e verdades sobre os insetos, que formam o maior grupo de seres vivos do planeta e exercem papéis ecológicos tão essenciais que, sem eles, os ecossistemas simplesmente entrariam em colapso. Em meio à crise ambiental global, compreender suas funções especiais muitas vezes invisíveis aos nossos olhos é fundamental para valorizar e proteger esses pequenos engenheiros da natureza.

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Fototaxia: a resposta à luz que organiza comportamentos

A fototaxia é a capacidade que muitos insetos têm de responder à luz, aproximando-se dela (fototaxia positiva) ou evitando-a (fototaxia negativa). Mariposas, por exemplo, são famosas por voarem em direção a lâmpadas, um comportamento que pode estar ligado ao uso da luz natural como referência de navegação. Já baratas e alguns besouros fazem o oposto: buscam locais escuros para se proteger e se orientar.

Esse mecanismo influencia alimentação, reprodução, migração e até o funcionamento dos ecossistemas noturnos. Mas a poluição luminosa tem alterado esses comportamentos, causando desequilíbrios e até mortalidade em larga escala.

Polinização: o elo invisível que sustenta a produção de alimentos

A polinização é uma das funções mais vitais desempenhadas pelos insetos. Abelhas nativas sem ferrão, abelhas europeias, borboletas, besouros e até moscas polinizadoras garantem a fecundação de flores e a produção de frutos e sementes. Cerca de 75% das espécies cultivadas no mundo dependem de polinizadores e mais de 80% das plantas da Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia contam com insetos para continuar se reproduzindo.

Ameaças como agrotóxicos, desmatamento, perda de habitat e mudanças climáticas têm reduzido populações inteiras, colocando em risco a segurança alimentar global e a biodiversidade.

Controle biológico: predadores naturais que equilibram ecossistemas

Muitos insetos atuam como controladores biológicos, mantendo pragas agrícolas e vetores urbanos sob controle. Joaninhas devoram pulgões; libélulas caçam mosquitos; vespas parasitoides regulam o crescimento de lagartas e besouros. Sem esse controle natural, seria impossível manter a agricultura viva aumentaríamos drasticamente o uso de pesticidas, elevando custos e impactos ambientais.

Reciclagem de nutrientes: os decompositores que sustentam o solo

Cupins, besouros rola-bosta, formigas e larvas de moscas são fundamentais para a decomposição da matéria orgânica. Eles trituram, enterram, transformam e retornam nutrientes ao solo, permitindo que plantas cresçam mais fortes e aumentando a fertilidade natural dos ecossistemas.

Esse processo é um dos pilares dos ciclos biogeoquímicos da Terra.

Dispersão de sementes: aliados silenciosos da regeneração florestal

Algumas sementes dependem exclusivamente de insetos para se moverem na floresta. Formigas são especialistas nisso: carregam sementes para seus ninhos, onde germinam em ambientes protegidos, ricos em nutrientes. Essa relação chamada mirmecocoria é essencial para a restauração ecológica e a manutenção da biodiversidade.

Bioindicadores ambientais: sentinelas da qualidade do ecossistema

Insetos respondem rapidamente à poluição, ao desmatamento e às mudanças no clima. Libélulas indicam qualidade da água; borboletas refletem condições de vegetação; abelhas revelam presença de pesticidas e metais pesados. Monitorar insetos é monitorar a saúde dos ecossistemas.

Proteger insetos é proteger a nós mesmos

Insetos não são apenas seres que voam, picam ou incomodam são peças-chave do equilíbrio ecológico, responsáveis por funções complexas e essenciais para a vida.

Sem polinizadores, não há agricultura. Sem decompositores, não há solo fértil. Sem predadores naturais, pragas se multiplicam. Sem bioindicadores, não sabemos quando o ambiente está doente.