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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Infestação de mosquitos incomoda moradores na Grande Vitória

O comentarista Marco Bravo aponta as causas e as consequências desse tipo de infestação e como a falta de um predador aumenta a proporção do problema

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 10:40

Publicado em 

03 jul 2019 às 10:40
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo traz em destaque uma situação que incomoda moradores na Grande Vitória: a infestação de mosquitos! Pernilongos,  borrachudos e a té Aedes Aegypti são alguns daqueles que trazem bastante incômodo - podendo trazer, por exemplo, irritações à pele, coceiras e dengue.
O comentarista Marco Bravo aponta as causas e as consequências desse tipo de infestação e como a falta de um predador aumenta a proporção do problema. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 03-07-19

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