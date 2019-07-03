Infestação de mosquitos incomoda moradores na Grande Vitória

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo traz em destaque uma situação que incomoda moradores na Grande Vitória: a infestação de mosquitos! Pernilongos, borrachudos e a té Aedes Aegypti são alguns daqueles que trazem bastante incômodo - podendo trazer, por exemplo, irritações à pele, coceiras e dengue.
O comentarista Marco Bravo aponta as causas e as consequências desse tipo de infestação e como a falta de um predador aumenta a proporção do problema. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 03-07-19