Infestação de mosquitos incomoda moradores na Grande Vitória

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo traz em destaque uma situação que incomoda moradores na Grande Vitória: a infestação de mosquitos! Pernilongos, borrachudos e a té Aedes Aegypti são alguns daqueles que trazem bastante incômodo - podendo trazer, por exemplo, irritações à pele, coceiras e dengue.