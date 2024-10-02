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Incêndios florestais podem alterar o clima no Brasil? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 10:44

Publicado em 

02 out 2024 às 10:44
Bombeiros são acionados para dois incêndios no Sul do ES
Bombeiros são acionados para dois incêndios no Sul do ES Crédito: Leitor A Gazeta
O alerta dado por especialistas! Os megaincêndios estão acelerando a chance de colapso na Amazônia. Alguns especialistas chegam a dizer que o aumento de queimadas em áreas de floresta nativa e a seca extrema podem levar a região a um quadro irreversível. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. O comentarista explica, por exemplo, que a Amazônia é uma das maiores florestas tropicais do mundo e atua como um enorme "sumidouro de carbono", capturando grandes quantidades de CO2 da atmosfera. Os incêndios liberam esse carbono de volta ao ar, aumentando as concentrações de gases de efeito estufa, o que contribui para o aquecimento global. Ouça a conversa completa!
N - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 02-10-24.mp3

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