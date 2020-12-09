Horta caseira: ouça os benefícios ao meio ambiente e à saúde

Que tal colocar a mão na terra e investir o seu tempo numa horta caseira? Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, a pedido dos ouvintes, inicia uma série sobre os benefícios em torno da implantação de uma horta caseira. Além de ajudar ao meio ambiente, esse tipo de experiência natural também pode auxiliar numa melhor qualidade de vida da população, ao valorizar o contato natural. Para o meio ambiente, a utilização de restos de alimentos na terra, por exemplo, em "adubo" natural, traz benefícios como a redução de custos com produtos químicos. Marco tem detalhes!