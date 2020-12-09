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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Horta caseira: ouça os benefícios ao meio ambiente e à saúde

As dicas são do comentarista Marco Bravo

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 11:32

Publicado em 

09 dez 2020 às 11:32
Que tal colocar a mão na terra e investir o seu tempo numa horta caseira? Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, a pedido dos ouvintes, inicia uma série sobre os benefícios em torno da implantação de uma horta caseira. Além de ajudar ao meio ambiente, esse tipo de experiência natural também pode auxiliar numa melhor qualidade de vida da população, ao valorizar o contato natural. Para o meio ambiente, a utilização de restos de alimentos na terra, por exemplo, em "adubo" natural, traz benefícios como a redução de custos com produtos químicos. Marco tem detalhes!
CBN Meio Ambiente - 09-12-20.mp3

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