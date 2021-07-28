Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Homens poluem mais do que as mulheres no dia a dia, aponta estudo

Ouça o comentário do biólogo Marco Bravo

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:15

Publicado em 

28 jul 2021 às 12:15
O assunto é poluição
O assunto é poluição Crédito: Pixabay
Um estudo divulgado na publicação científica "Journal of Industrial Ecology" apontou que os gastos dos homens com bens causam 16% mais emissões para o aquecimento global do que as mulheres. A maior diferença foi com os gastos dos homens com combustível para seus carros. A pesquisa, do instituto Ecoloop, na Suécia, comparou homens e mulheres solteiros no país e descobriu que comida e férias causaram mais da metade de todas as emissões para homens e mulheres. É o que explica Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ouça:
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 28/07/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados