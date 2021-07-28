Homens poluem mais do que as mulheres no dia a dia, aponta estudo

Um estudo divulgado na publicação científica "Journal of Industrial Ecology" apontou que os gastos dos homens com bens causam 16% mais emissões para o aquecimento global do que as mulheres. A maior diferença foi com os gastos dos homens com combustível para seus carros. A pesquisa, do instituto Ecoloop, na Suécia, comparou homens e mulheres solteiros no país e descobriu que comida e férias causaram mais da metade de todas as emissões para homens e mulheres. É o que explica Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ouça: