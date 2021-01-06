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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Haja calor: 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história

A análise é do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:17

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:17
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo destaca a notícia de que pesquisadores do centro de meteorologia do governo do Reino Unido preveem que 2021 será um pouco mais frio que 2020 em todo o mundo, mas ainda será um dos seis anos mais quentes já registrados. Isso porque o fenômeno climático La Niña no oceano Pacífico fará com que as temperaturas caiam, mas os gases causadores do efeito estufa continuarão sendo o maior fator de influência no clima global. O ano de 2016 continua sendo o mais quente já registrado, com 2020 disputando o segundo lugar com 2019. E no dia a dia? Como, ao menos, amenizar esse "calorão"? Marco explica!
"A gente deve falar de pontos como a necessidade de construções mais sustentáveis, presença maior de plantas em nossas casas (a arborização tem papel fundamental nesse sentido), utilização de tintas sustentáveis - melhor relacionadas com o meio ambiente - e privilegiar a construção de empreendimentos que possam receber o vento Nordeste, que vai ser mais refrescante", analisa. Confira as explicações completas!
CBN Meio Ambiente 06-01-21

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