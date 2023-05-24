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CBN Meio Ambiente

Gripe aviária: por que ocorre a migração de aves para o território brasileiro?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 10:24

Publicado em 

24 mai 2023 às 10:24
Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando . (Shutterstock)
Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando . (Shutterstock) Crédito: Shutterstock
Na última semana, o Brasil registrou os seus primeiros casos de aves contaminadas com a gripe aviária (H5N1). Até o momento, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), são oito confirmados em aves silvestres, sendo sete no estado do Espírito Santo (três ainda aguardando o sequenciamento), nos municípios de Marataízes, Cariacica, Vitória, Nova Venécia, Linhares e Itapemirim, e um caso no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra. As aves são das espécies Thalasseus acuflavidus (trinta-réis de bando), Sula leucogaster (atobá-pardo) e Thalasseus maximus (trinta-réis real). Contudo, as aves contaminadas no Brasil são migratórias, e não fazem parte do sistema industrial brasileiro, informa o Ministério. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica o comportamento dessas aves, por que tem ocorrido essa migração e a importâncias das medidas de biossegurança. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 24-05-23.mp3

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