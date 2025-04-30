Gestão dos resíduos: afinal, a responsabilidade é de quem? Poder público, empresas ou cidadão?

Fechando a série sobre resíduos sólidos e reciclagem, neste mês de abril, o comentarista Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", traz à reflexão: afinal, de quem é a responsabilidade pela destinação final desses materiais? "Quando falamos de resíduos sólidos, é comum apontar culpados: o governo que não fiscaliza, as empresas que produzem em excesso, o cidadão que descarta de forma incorreta. Mas a verdade é que todos temos responsabilidade nesse processo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) nos ensina um conceito-chave: responsabilidade compartilhada".