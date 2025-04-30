Gestão dos resíduos: afinal, a responsabilidade é de quem? Poder público, empresas ou cidadão?

Fechando a série sobre resíduos sólidos e reciclagem, neste mês de abril, o comentarista Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", traz à reflexão: afinal, de quem é a responsabilidade pela destinação final desses materiais? "Quando falamos de resíduos sólidos, é comum apontar culpados: o governo que não fiscaliza, as empresas que produzem em excesso, o cidadão que descarta de forma incorreta. Mas a verdade é que todos temos responsabilidade nesse processo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) nos ensina um conceito-chave: responsabilidade compartilhada".
"Isso significa que o desafio da gestão de resíduos não recai sobre um único ator. É um pacto entre poder público, setor produtivo e sociedade civil. As empresas, por exemplo, devem assumir a logística reversa – um mecanismo que garante o retorno de produtos e embalagens após o consumo, além de investir em design sustentável, evitando materiais de difícil reciclagem ou que gerem resíduos perigosos", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -30-04-25.mp3