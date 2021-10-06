Futuro da água: como você pode contribuir para a sua conservação

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo aponta que um dos grandes desafios ambientais também enfrentados pelo Espírito Santo é com relação ao futuro da água. No final do último mês, por exemplo, o Estado, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), declarou estado de atenção sobre a situação hídrica. O cenário de atenção foi declarado devido ao risco de aumento do déficit hídrico em rios e demais cursos d´água de domínio do Espírito Santo.