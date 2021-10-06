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CBN Meio Ambiente

Futuro da água: como você pode contribuir para a sua conservação

Ouça as contribuições do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:06

Publicado em 

06 out 2021 às 11:06
Água, uso consciente, meio ambiente, recursos hídricos
Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo aponta que um dos grandes desafios ambientais também enfrentados pelo Espírito Santo é com relação ao futuro da água. No final do último mês, por exemplo, o Estado, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), declarou estado de atenção sobre a situação hídrica. O cenário de atenção foi declarado devido ao risco de aumento do déficit hídrico em rios e demais cursos d´água de domínio do Espírito Santo.
E como nós, enquanto população, podemos fazer para evitar um cenário mais crítico com relação a água? O comentarista dá as dicas. "A solução está na política de governo e também no comportamento da população pra coibir esses problemas ambientais. O que você faz, por exemplo, com a água da máquina de lavar? Quantos minutos você leva no banho? Ouça as explicações completas!
Meio Ambiente - 06-10-21.mp3

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