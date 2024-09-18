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Fumaças de turfa: o que é? Quais os riscos? Entenda!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 10:18

Publicado em 

18 set 2024 às 10:18
Incêndio na região de turfa no Contorno do Mestre Álvaro
Incêndio na região de turfa no Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira
Nas últimas semanas, em meio a ocorrências de incêndios em vegetação no Espírito Santo, um dos episódios envolveu a vegetação de turfa no Contorno Mestre Álvaro, na Serra. No último dia 13, o Contorno e a Rodovia do Contorno, na Serra, foram tomados por uma densa e extensa cortina de fumaça causada por um incêndio na vegetação que fica próxima à pista. A suspeita é que a fumaça tenha sido causada pela queima da turfa, uma matéria orgânica típica da região. De forma geral, a turfa é apresentada como material orgânico de origem vegetal, formado a partir da decomposição de plantas de pequeno porte que crescem em ambientes úmidos. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 18-09-24.mp3

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