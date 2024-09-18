Fumaças de turfa: o que é? Quais os riscos? Entenda!

Nas últimas semanas, em meio a ocorrências de incêndios em vegetação no Espírito Santo, um dos episódios envolveu a vegetação de turfa no Contorno Mestre Álvaro, na Serra. No último dia 13, o Contorno e a Rodovia do Contorno, na Serra, foram tomados por uma densa e extensa cortina de fumaça causada por um incêndio na vegetação que fica próxima à pista. A suspeita é que a fumaça tenha sido causada pela queima da turfa, uma matéria orgânica típica da região. De forma geral, a turfa é apresentada como material orgânico de origem vegetal, formado a partir da decomposição de plantas de pequeno porte que crescem em ambientes úmidos. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.