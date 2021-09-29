Flores e plantas ideais para ter em casa e melhor a qualidade do ar

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz como destaque exemplos de flores e plantas que podemos ter dentro de nossas casas e que, além de embelezarem e darem cor aos ambientes, ajudam a melhorar a qualidade do ar. "Samambaia, cactos, palmeira-areca, sagu, orquídeas, bromélias, pé de alecrim, violetas e beijos são algumas das espécies que não são tóxicas e que purificam o ar, o ambiente, dão um colorido e liberam aromas", explica o comentarista. Ouça a análise completa!