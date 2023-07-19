EUA, Europa e Japão enfrentam ondas de calor; entendas os impactos à saúde e meio ambiente

Várias regiões do mundo estão registrando temperaturas recordes nos últimos dias. Esse cenário nos Estados Unidos, Europa e Japão tem obrigado as autoridades a adotar medidas drásticas diante dos riscos provocados pelas temperaturas extremas, que representam o exemplo mais recente da ameaça da mudança climática. Nos EUA, por exemplo, a situação é mais grave no sul e no oeste do país. Em Phoenix, no Arizona, há 18 dias as temperaturas estão acima dos 38°C. Em Las Vegas, termômetros ultrapassaram os 45°C. Na Califórnia, a temperatura bateu 56°C no Vale da Morte – um lugar conhecido por ser perigosamente quente. O calor virou até atração turística. Muitos visitantes têm ido lá pra tirar foto ao lado do termômetro.