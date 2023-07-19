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EUA, Europa e Japão enfrentam ondas de calor; entendas os impactos à saúde e meio ambiente

Ouça a conversa completa com Marco Bravo

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 11:44

Publicado em 

19 jul 2023 às 11:44
Temperatura, sensação térmica, calor
Temperatura, sensação térmica, calor Crédito: Pixabay-geralt
Várias regiões do mundo estão registrando temperaturas recordes nos últimos dias. Esse cenário nos Estados Unidos, Europa e Japão tem obrigado as autoridades a adotar medidas drásticas diante dos riscos provocados pelas temperaturas extremas, que representam o exemplo mais recente da ameaça da mudança climática. Nos EUA, por exemplo, a situação é mais grave no sul e no oeste do país. Em Phoenix, no Arizona, há 18 dias as temperaturas estão acima dos 38°C. Em Las Vegas, termômetros ultrapassaram os 45°C. Na Califórnia, a temperatura bateu 56°C no Vale da Morte – um lugar conhecido por ser perigosamente quente. O calor virou até atração turística. Muitos visitantes têm ido lá pra tirar foto ao lado do termômetro.
Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Os impacto à saúde e ao meio ambiente em meio aos extremos climáticos. "O que temos é um cenário global e é uma situação problemática. Precisamos falar de causas, efeitos e o que podemos fazer, como arborização, telhados verdes, energia renovável, políticas sustentáveis", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 19-07-23.mp3

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