Estudo aponta redução de 94% nas populações de animais da América Latina em 50 anos

O novo Relatório Planeta Vivo, produzido pela rede WWF, apontou que, entre 1970 e 2018, houve uma queda média de 69% nas 32 mil populações de espécies vertebradas monitoradas em todo o planeta. O maior declínio aconteceu na América Latina, de 94%, e no Brasil, o relatório identificou ameaças específicas a símbolos nacionais, como o boto cor-de-rosa da Amazônia. Em cima do levantamento, que relaciona a perda de biodiversidade com a degradação dos habitats naturais dos bichos e a intensificação das mudanças climáticas, a WWF-Brasil ainda destacou outras espécies ameaçadas no país: a onça, o tatu-bola, corais e lagartos da Caatinga. Este é o tema em destaque do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com Marco Bravo!