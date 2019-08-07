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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Estudo aponta que Grande Vitória tem risco "alto" de crise hídrica

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 11:04

Publicado em 

07 ago 2019 às 11:04
Relatório divulgado pelo World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiais, WRI) faz um alerta sobre a escassez de água no mundo. 17 países já enfrentam situação de estresse hídrico extremo e se aproximam do que se chama de "Dia Zero", quando as torneiras secam. Catar, Israel, Líbano, Irã, Jordânia, Líbia, Kuwait, Arábia Saudita, Eritreia, Emirados Árabes Unidos, San Marino, Bahrein, Índia, Paquistão, Turcomenistão, Omã e Botsuana. 
O Brasil é o país com maior reserva de água doce do mundo, segundo o relatório, graças aos rios amazônicos e os rios voadores, que geram chuva para o Centro-Oeste e Sudeste do país, abastecendo nossa agricultura. Assim, no ranking de países, o Brasil não aparece entre os mais críticos – é apenas o 116º. Ainda assim, quando olhamos para regiões ou cidades específicas, vemos que crises hídricas são um fato.
Regiões da Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte sofrem com níveis “extremamente altos” de risco de crise hídrica, um nível semelhante ao dos países do Oriente Médio. As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto e Vitória aparecem com risco “alto”, assim como outras regiões. A análise é do comentarista Marco Bravo.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 07-08-19

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