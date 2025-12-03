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CBN Meio Ambiente

Estudo aponta que 70% dos frutos do mar estão contaminados com microplásticos

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 03 de Dezembro de 2025 às 11:03

Publicado em 

03 dez 2025 às 11:03
Estudo canadense estimou que uma pessoa ingere de 75 a 120 mil partículas de microplástico por ano
Estudo canadense estimou que uma pessoa ingere de 75 a 120 mil partículas de microplástico por ano Crédito: @5gyres
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque dados recentes de um estudo que aponta que 70% dos bivalves (mexilhões, ostras e sururus) da costa brasileira estão contaminados com microplásticos. Os dados são de um estudo do Instituto Voz dos Oceanos, em parceria com a Cátedra Unesco de Sustentabilidade Oceânica e o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP). Os bivalves são animais muito utilizados na culinária brasileira e a contaminação acende um alerta para a saúde humana. As conclusões foram apresentadas em Belém, durante a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). Segundo informações da reportagem do "UOL", toda a costa brasileira está contaminada por microplásticos. Os microplásticos são partículas de plástico menores que 5 milímetros. A pesquisa procurou identificar de forma inédita a dimensão da contaminação desse resíduo em bivalves no litoral do Brasil. A análise foi feita entre maio e julho de 2024 em 17 localidades, concluindo que toda a costa está poluída e que 70% das amostras estavam contaminadas por microplásticos. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-12-25.mp3

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