Estudo aponta que 70% dos frutos do mar estão contaminados com microplásticos

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque dados recentes de um estudo que aponta que 70% dos bivalves (mexilhões, ostras e sururus) da costa brasileira estão contaminados com microplásticos. Os dados são de um estudo do Instituto Voz dos Oceanos, em parceria com a Cátedra Unesco de Sustentabilidade Oceânica e o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP). Os bivalves são animais muito utilizados na culinária brasileira e a contaminação acende um alerta para a saúde humana. As conclusões foram apresentadas em Belém, durante a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). Segundo informações da reportagem do "UOL", toda a costa brasileira está contaminada por microplásticos. Os microplásticos são partículas de plástico menores que 5 milímetros. A pesquisa procurou identificar de forma inédita a dimensão da contaminação desse resíduo em bivalves no litoral do Brasil. A análise foi feita entre maio e julho de 2024 em 17 localidades, concluindo que toda a costa está poluída e que 70% das amostras estavam contaminadas por microplásticos. Ouça a conversa completa!