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Estamos diante do risco de extinção dos vagalumes? Entenda!

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 13 de Agosto de 2025 às 10:37

Publicado em 

13 ago 2025 às 10:37
Iluminação à base de vaga-lumes ou pirilampos - Vagalumes - Homem e mulher olham para um poste de iluminação, onde a lâmpada são os vaga-lumes
Iluminação à base de vaga-lumes ou pirilampos - Vagalumes - Homem e mulher olham para um poste de iluminação, onde a lâmpada são os vaga-lumes Crédito: Arabson
Na série especial do mês de agosto, o comentarista Marco Bravo traz como destaque o risco da extinção dos animais e os seus impactos para o ecossistema. Nessa edição, o destaque são os vagalumes. Os vagalumes estão desaparecendo em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, devido à perda de habitat, poluição luminosa e uso de agrotóxicos. Esses insetos não são apenas símbolo de beleza nas noites de verão: eles indicam a qualidade ambiental, pois vivem em áreas pouco poluídas. O sumiço deles é um sinal de desequilíbrio ecológico. No Brasil, estudos indicam que os vagalumes já não são vistos com a mesma frequência de décadas atrás. Ouça a conversa completa!
CBN - MEIO AMBIENTE - 13-08-25

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