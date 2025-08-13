Estamos diante do risco de extinção dos vagalumes? Entenda!

Na série especial do mês de agosto, o comentarista Marco Bravo traz como destaque o risco da extinção dos animais e os seus impactos para o ecossistema. Nessa edição, o destaque são os vagalumes. Os vagalumes estão desaparecendo em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, devido à perda de habitat, poluição luminosa e uso de agrotóxicos. Esses insetos não são apenas símbolo de beleza nas noites de verão: eles indicam a qualidade ambiental, pois vivem em áreas pouco poluídas. O sumiço deles é um sinal de desequilíbrio ecológico. No Brasil, estudos indicam que os vagalumes já não são vistos com a mesma frequência de décadas atrás. Ouça a conversa completa!