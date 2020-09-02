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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Especialista fala sobre o aparecimento de aranhas em casa

Ouça as dicas de cuidados com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:15

Publicado em 

02 set 2020 às 10:15
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo, a pedido dos ouvintes, explica o motivo do aparecimento das aranhas, que costuma tirar o sono de boa parte das pessoas quando surgem em nossas casas. "Esses artrópodes ficam mais ativos com as temperaturas sofrendo alterações, como passamos nesta época do ano. Em breve vamos entrar na primavera, depois vem o verão e eles ficam mais ativos porque é o chamado período reprodutivo e no qual estão buscando presas para se alimentarem. Nessa época do ano é realmente necessários termos atenção redobrada", explica o comentarista. Confira as explicações!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 15.17s - 02-08-20.mp3

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