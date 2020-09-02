Especialista fala sobre o aparecimento de aranhas em casa

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo, a pedido dos ouvintes, explica o motivo do aparecimento das aranhas, que costuma tirar o sono de boa parte das pessoas quando surgem em nossas casas. "Esses artrópodes ficam mais ativos com as temperaturas sofrendo alterações, como passamos nesta época do ano. Em breve vamos entrar na primavera, depois vem o verão e eles ficam mais ativos porque é o chamado período reprodutivo e no qual estão buscando presas para se alimentarem. Nessa época do ano é realmente necessários termos atenção redobrada", explica o comentarista. Confira as explicações!