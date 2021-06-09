Especialista explica por que trilhões de cigarras têm invadido cidades dos EUA

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo destaca que cidades dos Estados Unidos estão assombradas por um bando de cigarras que invadiu localidades do país nas últimas semanas, fazendo ruídos ensurdecedores. Segundo pesquisadores, trilhões de cigarras estão emergindo para o período de acasalamento que, no caso desta ninhada conhecida como "Brood X", ocorre uma vez a cada 17 anos. Elas são diferentes das cigarras que existem no Brasil e, apesar do barulho ensurdecedor, não picam e são inofensivas. O comentarista explica, por exemplo, que o som emitido pelo inseto é conhecido como estridulação e está ligado ao processo reprodutivo.