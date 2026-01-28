Escorpiões nas cidades: quando o desequilíbrio ambiental chega à nossa casa!

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo o destaque são os escorpiões. Eles são artrópodes quelicerados, de hábito predominantemente noturno, com corpo dividido em cefalotórax e abdômen, quatro pares de pernas, pedipalpos em forma de pinças e um ferrão localizado no último segmento do abdômen (télson ou agulhão). Têm alta resistência à falta de alimento, metabolismo lento e grande capacidade de sobrevivência em ambientes adversos. O veneno é produzido por glândulas acopladas ao ferrão. Trata-se de um coquetel de toxinas com ação neurotóxica, cuja função principal é imobilizar presas e defesa contra predadores causando desde dor intensa até quadros sistêmicos graves, especialmente em crianças e idosos. Saiba como evitar e como se proteger dele! Ouça as explicações.