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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Escorpiões nas cidades: quando o desequilíbrio ambiental chega à nossa casa!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 28 de Janeiro de 2026 às 10:34

Publicado em 

28 jan 2026 às 10:34
Tityus serratus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, espécie muito venenosa
Tityus serratus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, espécie muito venenosa Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo o destaque são os escorpiões. Eles são artrópodes quelicerados, de hábito predominantemente noturno, com corpo dividido em cefalotórax e abdômen, quatro pares de pernas, pedipalpos em forma de pinças e um ferrão localizado no último segmento do abdômen (télson ou agulhão). Têm alta resistência à falta de alimento, metabolismo lento e grande capacidade de sobrevivência em ambientes adversos. O veneno é produzido por glândulas acopladas ao ferrão. Trata-se de um coquetel de toxinas com ação neurotóxica, cuja função principal é imobilizar presas e defesa contra predadores causando desde dor intensa até quadros sistêmicos graves, especialmente em crianças e idosos. Saiba como evitar e como se proteger dele! Ouça as explicações.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 28-01-26.mp3

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