Entenda por que o guaiamum enfrenta risco de extinção

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque porque o guaiamum é um dos crustáceos que está na lista de animais com risco de extinção em território brasileiro. No país, diante desse risco, é proibido capturar, transportar e comercializar uma série de peixes e invertebrados que se encontram em qualquer um dos níveis de ameaça de extinção - entre eles, o guaiamum. Bravo destaca. "Aqui no Espírito Santo está quase que praticamente extinto. É estado crítico", destaca. "Esse caranguejo faz parte de uma espécie que está ameaçada de extinção.