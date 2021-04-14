Entenda por que o guaiamum enfrenta risco de extinção

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque porque o guaiamum é um dos crustáceos que está na lista de animais com risco de extinção em território brasileiro. No país, diante desse risco, é proibido capturar, transportar e comercializar uma série de peixes e invertebrados que se encontram em qualquer um dos níveis de ameaça de extinção - entre eles, o guaiamum. Bravo destaca. "Aqui no Espírito Santo está quase que praticamente extinto. É estado crítico", destaca. "Esse caranguejo faz parte de uma espécie que está ameaçada de extinção.
Não pode haver nem a coleta. Consumir não pode, é tudo restrito porque está em via de extinção", explica. De acordo com informações do Instituto Chico Mendes, os guaiamuns saem em massa de suas tocas para procurar companheiros para acasalamento. Justamente neste período reprodutivo, essencial para a perpetuação das espécies, estes crustáceos ficam mais vulneráveis e podem ser facilmente capturados por qualquer pessoa. Confira as explicações!
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