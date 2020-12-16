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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Entenda os reflexos do desmatamento na região Serrana do ES

Entre os anos de 2019 e 2020, mais de 100 denúncias foram feitas e pelo menos 21 estão sendo investigadas pela prefeitura local.

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:07

Publicado em 

16 dez 2020 às 13:07
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo inicia o assunto. Ele fala dos efeitos e consequências do desmatamento que vem sendo observado, principalmente, em cidades da região Serrana do Espírito Santo. E o que pode trazer, a curto e longo prazo, tanto para o meio ambiente quanto para a vida humana. É o caso de Santa Teresa, em que a derrubada da Mata Atlântica ameaça os recursos hídricos não só do município, mas também de outras 11 cidades vizinhas.
Reportagem de A Gazeta, na apuração da jornalista Vilmara Fernandes, da última terça-feira (14), mostrou que grandes manchas de desmatamento em comunidades da zona rural da cidade estão, justamente, ameaçando os recursos hídricos. Entre os anos de 2019 e 2020, mais de 100 denúncias foram feitas e pelo menos 21 estão sendo investigadas pela prefeitura local. São situações de loteamentos clandestinos e irregulares, que contrariam legislações municipais e federais.
Marco analisa o cenário. "Todo esse desmatamento, que vem acontecendo em formato de 'varejo', com venda sítios e lotes, traz uma série de consequências: abastecimento de água, como já vem sendo bem falado, perda de biodiversidade, efeitos climáticos às cidades. Se nada for feito, e não tivermos fiscalização efetiva dos governantes e punição aos responsáveis, vamos ter problemas muito sérios e danos irreversíveis. Santa Teresa, Domingos Martins e Marechal Floriano, por exemplo, são exemplos disso que temos alertado", exemplifica. Acompanhe as explicações iniciais!
CBN Meio Ambiente - 16-12-20.mp3

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