Entenda o que é um inventário de arborização urbana

A prefeitura de Vitória anunciou neste mês que para conhecer cada exemplar arbóreo com dados sobre espécie, idade, estado fitossanitário, altura, diâmetro do tronco, localização e até interferência com cabos de energia ou de telefonia, publicou um edital para atualização do chamado Inventário de Arborização Urbana da cidade. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre o assunto. O que é um inventário desse tipo e qual a importância da arborização para as nossas cidades?
"A importância da arborização, dentre os diversos fatores, é porque ela traz conforto térmico às cidades, facilita na drenagem (facilita a infiltração das águas da chuva no solo), é um verdadeiro 'ar condicionado' das cidades. Também retém a poluição atmosférica e diminui a poluição até mesmo a poluição sonora. Vitória, hoje, tem cerca de 40,2% de área verde. O recomendado internacionalmente, pelos órgãos, é de 15 m2/habitante. Vitória é na casa de 90 m2. Isso é um espetáculo!", analisa o comentarista. Ouça a análise completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 01-12-21.mp3
Segundo a administração de Vitória, o primeiro inventário desse tipo foi realizado no ano de 2012, com o cadastramento qualitativo e quantitativo dos exemplares em Vitória. Ao longo dos anos, no entanto, as informações tornaram-se defasadas, gerando relatórios que não espelham a realidade da arborização e prejudicando a gestão ambiental. Isso aconteceu devido à dinâmica da própria cidade, com intervenções realizadas em grandes avenidas, criação ou supressão de áreas verdes, devido a grandes obras ou empreendimentos. A coleta de informações será realizada em campo, com ajuda de tecnologia. Ao final, cada exemplar terá suas informações georreferenciadas em um banco de dados e o resultado do inventário estará disponível para a população.