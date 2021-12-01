Entenda o que é um inventário de arborização urbana

A importância do plantio de árvores para o meio ambiente Crédito: Pexels

A prefeitura de Vitória anunciou neste mês que para conhecer cada exemplar arbóreo com dados sobre espécie, idade, estado fitossanitário, altura, diâmetro do tronco, localização e até interferência com cabos de energia ou de telefonia, publicou um edital para atualização do chamado Inventário de Arborização Urbana da cidade. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre o assunto. O que é um inventário desse tipo e qual a importância da arborização para as nossas cidades?

"A importância da arborização, dentre os diversos fatores, é porque ela traz conforto térmico às cidades, facilita na drenagem (facilita a infiltração das águas da chuva no solo), é um verdadeiro 'ar condicionado' das cidades. Também retém a poluição atmosférica e diminui a poluição até mesmo a poluição sonora. Vitória, hoje, tem cerca de 40,2% de área verde. O recomendado internacionalmente, pelos órgãos, é de 15 m2/habitante. Vitória é na casa de 90 m2. Isso é um espetáculo!", analisa o comentarista. Ouça a análise completa!

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