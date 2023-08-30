Entenda o que é pesca assistida e os seus impactos!

Foi sancionada em Vitória, nesta semana, a lei 9.959/2023, responsável pela pesca assistida. De acordo com a administração municipal, a nova legislação entende a pesca assistida como a aquela em que a rede é acompanhada pela embarcação tripulada durante todo o período de imersão e deriva da rede, desde o lançamento até o seu recolhimento, garantindo a sua visualização. Além disso, por este método, o pescador consegue selecionar o que vai ser capturado e o que vai ser liberado, sendo possível que espécies ameaçadas sejam identificadas e soltas. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica, em detalhes, o que é a pesca assistida e os seus impactos na vida de pescadores e do ecossistema marinho. Na opinião do nosso comentarista, a lei é muito mais branda do que a existente e coloca em risco as áreas de proteção. Ouça a conversa completa!