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CBN Meio Ambiente

Entenda o que é pesca assistida e os seus impactos!

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 11:01

Publicado em 

30 ago 2023 às 11:01
Pesca, pesca assistida. peixe, pescaria
Pesca, pesca assistida. peixe, pescaria Crédito: Vitor Jubini
Foi sancionada em Vitória, nesta semana, a lei 9.959/2023, responsável pela pesca assistida. De acordo com a administração municipal, a nova legislação entende a pesca assistida como a aquela em que a rede é acompanhada pela embarcação tripulada durante todo o período de imersão e deriva da rede, desde o lançamento até o seu recolhimento, garantindo a sua visualização. Além disso, por este método, o pescador consegue selecionar o que vai ser capturado e o que vai ser liberado, sendo possível que espécies ameaçadas sejam identificadas e soltas. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica, em detalhes, o que é a pesca assistida e os seus impactos na vida de pescadores e do ecossistema marinho. Na opinião do nosso comentarista, a lei é muito mais branda do que a existente e coloca em risco as áreas de proteção. Ouça a conversa completa!
Meio Ambiente e Sustentabilidade - 30-08-23

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