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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Entenda como o novo marco do saneamento deve impactar o meio ambiente

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:15

Publicado em 

08 jul 2020 às 10:15
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz para a discussão novos desdobramentos sobre a aprovação, no Senado, do novo marco legal do saneamento. Se, na última terça-feira (06), falamos sobre os impactos para o consumidor com essas mudanças, no quadro "Olho Vivo", dessa vez o destaque é o meio ambiente brasileiro e as nossas cidades. Que impactos podem ser trazidos à natureza por meio desse plano, que ainda depende de sanção presidencial?
CBN Meio Ambiente - 08-07-20
 

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