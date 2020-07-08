Entenda como o novo marco do saneamento deve impactar o meio ambiente

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz para a discussão novos desdobramentos sobre a aprovação, no Senado, do novo marco legal do saneamento. Se, na última terça-feira (06), falamos sobre os impactos para o consumidor com essas mudanças, no quadro "Olho Vivo", dessa vez o destaque é o meio ambiente brasileiro e as nossas cidades. Que impactos podem ser trazidos à natureza por meio desse plano, que ainda depende de sanção presidencial?