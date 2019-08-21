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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Entenda como o corredor de fumaça pode fazer o dia virar noite

Quem explica o fenômeno que aconteceu esta semana em São Paulo é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 11:02

Publicado em 

21 ago 2019 às 11:02
Efeitos das mudanças climáticas? Queimadas na Amazônia provocam “corredor de fumaça”
 
A escuridão que tomou o céu de São Paulo esta semana assustou a população e acendeu o alerta dos ambientalistas. Isso porque “o dia que virou noite” foi causado pela fumaça de grandes incêndios que estão ocorrendo em áreas da Amazônia e do Pantanal.
O corredor de fumaça proveniente das queimadas vem descendo pela América do Sul desde a semana passada, atingindo o Centro Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil, e países vizinhos como Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia. Nesta quarta-feira (21), o comentarista Marco Bravo explica o fenômeno que causou a escuridão em pleno dia e aponta quais sãos os impactos das queimadas para o meio ambiente. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente - 21-08-19

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