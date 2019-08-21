Entenda como o corredor de fumaça pode fazer o dia virar noite

A escuridão que tomou o céu de São Paulo esta semana assustou a população e acendeu o alerta dos ambientalistas. Isso porque “o dia que virou noite” foi causado pela fumaça de grandes incêndios que estão ocorrendo em áreas da Amazônia e do Pantanal.

O corredor de fumaça proveniente das queimadas vem descendo pela América do Sul desde a semana passada, atingindo o Centro Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil, e países vizinhos como Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia. Nesta quarta-feira (21), o comentarista Marco Bravo explica o fenômeno que causou a escuridão em pleno dia e aponta quais sãos os impactos das queimadas para o meio ambiente. Acompanhe!