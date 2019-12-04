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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Entenda como funciona a dessalinização da água

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 11:19

Publicado em 

04 dez 2019 às 11:19
O tema desta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Max. Na última semana ele pediu para que o comentarista Marco Bravo detalhasse o processo que envolve a dessalinização da água do mar. A dessalinização é uma solução cada vez mais empregada para a crescente escassez de água. Marco explica que a dessalinização da água do mar e de águas salobras já era comum em países desérticos ou com pouca disponibilidade de água potável. No Brasil, alerta Marco, apesar de possuir 13% da água doce do mundo, iniciativas já são realizadas com esse objetivo de retirar a água do mar para uso na agricultura, indústria e até visando o consumo humano.
CBN Meio Ambiente - 04-12-19.mp3

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