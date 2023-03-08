Entenda a importância dos sistemas de drenagem para as cidades

Os sistemas de drenagem podem ajudar as cidades a reduzirem as inundações e resolverem os problemas de poluição da água. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". O comentarista Marco Bravo explica essa relação. "Quando a gente fala da importância da drenagem nos centros urbanos, a gente tem que pensar que quando você melhora a drenagem, você aumenta e torna o solo mais permeável, assim como a distribuição da água no decorrer das cidades, principalmente, a água da chuva. Quando você tem grandes enchentes, por exemplo, a drenagem ajuda a diminuir a quantidade de água nas vias. Além disso, as áreas verdes também ajudam nas drenagens", explica.