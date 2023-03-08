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CBN Meio Ambiente

Entenda a importância dos sistemas de drenagem para as cidades

Quem explica é o nosso comentarista Marco Bravo

Publicado em 08 de Março de 2023 às 10:40

Publicado em 

08 mar 2023 às 10:40
Chuva: terreno alagado em Novo Horizonte, Cariacica
Chuva: terreno alagado em Novo Horizonte, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Os sistemas de drenagem podem ajudar as cidades a reduzirem as inundações e resolverem os problemas de poluição da água. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". O comentarista Marco Bravo explica essa relação. "Quando a gente fala da importância da drenagem nos centros urbanos, a gente tem que pensar que quando você melhora a drenagem, você aumenta e torna o solo mais permeável, assim como a distribuição da água no decorrer das cidades, principalmente, a água da chuva. Quando você tem grandes enchentes, por exemplo, a drenagem ajuda a diminuir a quantidade de água nas vias. Além disso, as áreas verdes também ajudam nas drenagens", explica. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 08-03-23 .mp3

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