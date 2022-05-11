Entenda a importância de um planejamento de arborização para as cidades

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre a importância do planejamento da arborização! Como você acompanhou na última segunda-feira (09) na CBN Vitória, a capital capixaba vai renovar o Inventário da Arborização Urbana, que contabilizará quantidade e estado das árvores da cidade. O comentarista explica a importância de um planejamento de arborização, que é fundamental para identificar a espécie correta para cada tipo de calçada, canteiro central, avenida, parque e praça, por exemplo. Além de entender o que a espécie vai proporcionar para aquele ambiente, o planejamento para o local correto de cada árvore serve para evitar transtornos futuros, como rompimento de rede elétrica subterrânea, rompimento de redes de água e esgoto, derrubada de muros e danos a estruturas de edificações. Marco Bravo também destaca como a arborização é fundamental para saúde pública. Acompanhe!