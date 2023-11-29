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CBN Meio Ambiente

Entenda a importância da restauração de áreas verdes nas nossas cidades!

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 11:12

Publicado em 

29 nov 2023 às 11:12
Dia da Árvore
Dia da Árvore Crédito: Pexels
As cidades precisam de voltar a ser com o que eram antes, com a valorização do meio ambiente e o contato das pessoas com as áreas verdes, plantas e flores. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. A esta prática se dá o nome de "Restauração de Áreas Verdes". O comentarista explica, na prática, o que representa o conceito e como ele pode ser aplicado em nosso dia a dia. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 29-11-23.mp3

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