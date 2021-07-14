Entenda a diferença entre árvores nativas e exóticas

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre o que são as chamadas árvores nativas e exóticas e destaca o que há de diferente entre elas . O tema foi motivado pela dúvida do ouvinte Ademir, que mandou a seguinte mensagem: "Gostaria de ouvir do professor Marco Bravo sobre a proliferação, em alta escala, na Grande Vitória, de uma árvore 'invasora' chamada leucena". O comentarista já adianta que essa se trata de uma espécie exótica. Como elas vivem? Acompanhe!
"A questão da introdução das árvores exóticas, principalmente, se deu no início da década de 1990, com espécies como a leucena, acacia mangium, acacia auriculiformis, para o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas no país. Como essas árvores não são aqui da região, elas foram se espalhando e realizam uma relação ecológica chamada amensalismo. Esse tipo de árvore libera substâncias tóxicas que acabam eliminando outras plantas. E, também, lançam chuvas de semente, e dominam o ambiente onde se encontram", detalha.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 14-07-21