Entenda a diferença entre árvores nativas e exóticas

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre o que são as chamadas árvores nativas e exóticas e destaca o que há de diferente entre elas . O tema foi motivado pela dúvida do ouvinte Ademir, que mandou a seguinte mensagem: "Gostaria de ouvir do professor Marco Bravo sobre a proliferação, em alta escala, na Grande Vitória, de uma árvore 'invasora' chamada leucena". O comentarista já adianta que essa se trata de uma espécie exótica. Como elas vivem? Acompanhe!