Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Entenda a diferença entre árvores nativas e exóticas

Quem explica é o nosso comentarista Marco Bravo

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:20

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:20
Marco Bravo explica a diferença entre árvores nativas e exóticas
Marco Bravo explica a diferença entre árvores nativas e exóticas Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo fala sobre o que são as chamadas árvores nativas e exóticas e destaca o que há de diferente entre elas . O tema foi motivado pela dúvida do ouvinte Ademir, que mandou a seguinte mensagem: "Gostaria de ouvir do professor Marco Bravo sobre a proliferação, em alta escala, na Grande Vitória, de uma árvore 'invasora' chamada leucena". O comentarista já adianta que essa se trata de uma espécie exótica. Como elas vivem? Acompanhe!
"A questão da introdução das árvores exóticas, principalmente, se deu no início da década de 1990, com espécies como a leucena, acacia mangium, acacia auriculiformis, para o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas no país. Como essas árvores não são aqui da região, elas foram se espalhando e realizam uma relação ecológica chamada amensalismo. Esse tipo de árvore libera substâncias tóxicas que acabam eliminando outras plantas. E, também, lançam chuvas de semente, e dominam o ambiente onde se encontram", detalha.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 14-07-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados