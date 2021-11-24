Energia solar gerada no País já equivale a quase uma Itaipu

A energia solar está cada vez mais presente na vida do brasileiro. Com o alto custo da energia elétrica, a capacidade de geração de painéis instalados em telhados e fachadas residenciais saltou de 4,7 gigawatts (GW) para 7,3 GW de janeiro a novembro, alta de 53%. Isso equivale a quase toda a capacidade de produção da usina de Itaipu – que gera 14 GW – e a cerca de 7% da energia elétrica produzida no Brasil, num total de 180 GW. As informações foram trazidas pelo "Estadão" na última semana. Esse é o futuro da geração de energia? Tema para o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade".