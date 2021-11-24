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Energia solar gerada no País já equivale a quase uma Itaipu

Ouça detalhes da geração de energia com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:24

Publicado em 

24 nov 2021 às 12:24
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico Crédito: Pexels
A energia solar está cada vez mais presente na vida do brasileiro. Com o alto custo da energia elétrica, a capacidade de geração de painéis instalados em telhados e fachadas residenciais saltou de 4,7 gigawatts (GW) para 7,3 GW de janeiro a novembro, alta de 53%. Isso equivale a quase toda a capacidade de produção da usina de Itaipu – que gera 14 GW – e a cerca de 7% da energia elétrica produzida no Brasil, num total de 180 GW. As informações foram trazidas pelo "Estadão" na última semana. Esse é o futuro da geração de energia? Tema para o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade".
"É importante a gente destacar que as placas estão melhorando muito em eficiência, na qualidade. O custo, por sua vez, caiu e estão num preço mais atrativo. Ela traz uma importância também muito significativa do ponto de vista domiciliar e o Brasil vai construir, junto com a China, a maior usina do mundo fotovoltaica. Aí não ficamos reféns de um só modelo, já que hoje a tarifa de energia está tão considerável", explica Marco. 
CBN Meio Ambiente - 24-11-21.mp3

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