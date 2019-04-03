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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Energia fotovoltaica: caminho para um mundo mais sustentável

Ouça o quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade e o caso do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Serra, que passou a contar este ano com a implantação de painéis de energia solar

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 11:03

Publicado em 

03 abr 2019 às 11:03
O mundo atual necessita de muitas mudanças, principalmente voltadas para o meio ambiente e sustentabilidade. E um dos caminhos é buscar outras formas de fornecimento de energia, como a fotovoltaica. No quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (03), Marco Bravo fala de mais uma iniciativa de uma instituição de ensino no Espírito Santo que resolveu aderir ao modelo de captação de energia fotovoltaica. Trata-se do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Serra, que passou a contar este ano com a implantação de painéis de energia solar e que foi a primeira unidade da instituição a ter o sistema. Confira!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 03-04-19

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