Energia fotovoltaica: caminho para um mundo mais sustentável

O mundo atual necessita de muitas mudanças, principalmente voltadas para o meio ambiente e sustentabilidade. E um dos caminhos é buscar outras formas de fornecimento de energia, como a fotovoltaica. No quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (03), Marco Bravo fala de mais uma iniciativa de uma instituição de ensino no Espírito Santo que resolveu aderir ao modelo de captação de energia fotovoltaica. Trata-se do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Serra, que passou a contar este ano com a implantação de painéis de energia solar e que foi a primeira unidade da instituição a ter o sistema. Confira!