Enem: as últimas dicas para revisar ciências da natureza

No próximo domingo (10), acontece a segunda e última prova do Enem 2019, com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e de Matemática. Temida por muitos estudantes, por envolver conteúdos direcionados e fórmulas, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo fecha a série sobre o Enem com dicas fundamentais para quem deseja realizar uma boa prova na área de ciências da natureza.

Your browser does not support the audio element. CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 06-11-19

Algumas dicas:

- Temas relacionados às áreas de saneamento e a realidade das cidades são algumas das apostas. O tema leva à discussão de assuntos como protozooses, viroses e verminoses;

- Mudanças climáticas e doenças tropicais também são apostas. O candidato deve ficar atento às discussões sobre dengue, malária e febre amarela;

- A prova também envolve temas interdisciplinares. Ou seja, uma mesma questão pode contemplar noções de biologia, química e física, por exemplo;