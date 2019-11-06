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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Enem: as últimas dicas para revisar ciências da natureza

Acompanhe a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:15

Publicado em 

06 nov 2019 às 12:15
No próximo domingo (10), acontece a segunda e última prova do Enem 2019, com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e de Matemática. Temida por muitos estudantes, por envolver conteúdos direcionados e fórmulas, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo fecha a série sobre o Enem com dicas fundamentais para quem deseja realizar uma boa prova na área de ciências da natureza.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 06-11-19
Algumas dicas:
- Temas relacionados às áreas de saneamento e a realidade das cidades são algumas das apostas. O tema leva à discussão de assuntos como protozooses, viroses e verminoses;
- Mudanças climáticas e doenças tropicais também são apostas. O candidato deve ficar atento às discussões sobre dengue, malária e febre amarela;
- A prova também envolve temas interdisciplinares. Ou seja, uma mesma questão pode contemplar noções de biologia, química e física, por exemplo;
- Temas de meio ambiente bem discutidos atualmente, como derramamento de petróleo no litoral nordestino, não devem aparecer porque, apesar do destaque no noticiário, surgiram depois da confecção da prova do Enem.

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