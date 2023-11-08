Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Enem 2023: apostas nos temas de Ecologia e Sustentabilidade para o próximo domingo

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 10:39

Publicado em 

08 nov 2023 às 10:39
Aplicativo de celular do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)
Aplicativo de celular do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A segunda fase do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) será a vez de testar o conhecimento dos estudantes e participantes com relação a Ciências da Natureza e Matemática. No segundo dia de provas (12/11), são 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. O exame terá inicio às 13h30 do próximo domingo (12). Os portões dos locais de prova são fechados às 13h (horário de Brasília). Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo aborda quais são os principais temas que costumam cair na prova de Ciências da Natureza, que inclui a Biologia. "Ecologia, por exemplo, aparece em 27% de todas as provas de Biologia", elenca. "Água, seca, extremos climáticos, tempestades de "areia", inundações, novas viroses, plástico e resíduo sólidos são apostas", aposta. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 08-11-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados