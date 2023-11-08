Enem 2023: apostas nos temas de Ecologia e Sustentabilidade para o próximo domingo

A segunda fase do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) será a vez de testar o conhecimento dos estudantes e participantes com relação a Ciências da Natureza e Matemática. No segundo dia de provas (12/11), são 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. O exame terá inicio às 13h30 do próximo domingo (12). Os portões dos locais de prova são fechados às 13h (horário de Brasília). Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo aborda quais são os principais temas que costumam cair na prova de Ciências da Natureza, que inclui a Biologia. "Ecologia, por exemplo, aparece em 27% de todas as provas de Biologia", elenca. "Água, seca, extremos climáticos, tempestades de "areia", inundações, novas viroses, plástico e resíduo sólidos são apostas", aposta. Ouça a conversa completa!