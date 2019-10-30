Enem 2019: as dicas para a prova de ciências da natureza

Agora falta pouco! A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 será aplicada neste domingo, dia 03 de novembro, tendo como destaque a aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo seguinte, dia 10, é dia da aplicação das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo traz os destaques para ficarmos atentos à prova de Ciências da Natureza e os temas relacionados à sua área de atuação. Confira!