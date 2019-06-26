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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Em período de estiagem, lembre sempre do uso racional da água

Ouça as dicas e orientações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 10:55

Publicado em 

26 jun 2019 às 10:55
Há cerca de três anos, o Espírito Santo enfrentou uma das piores crises hídricas de sua história, causada pela redução do regime de chuvas e a diminuição da vazão dos rios. A estiagem acendeu o alerta de instituições e especialistas para traçar ações que reduzam o consumo de água e preparem o Estado para o futuro. No CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade de hoje, Marco Bravo relembra os desafios para amenizar os efeitos da crise hídrica.
 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 26-06-19

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