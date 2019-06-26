Em período de estiagem, lembre sempre do uso racional da água

Há cerca de três anos, o Espírito Santo enfrentou uma das piores crises hídricas de sua história, causada pela redução do regime de chuvas e a diminuição da vazão dos rios. A estiagem acendeu o alerta de instituições e especialistas para traçar ações que reduzam o consumo de água e preparem o Estado para o futuro. No CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade de hoje, Marco Bravo relembra os desafios para amenizar os efeitos da crise hídrica.