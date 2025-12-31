Em meio à "onda" de calor, o poder da arborização urbana!

Precisamos de árvores! O fenômeno da "onda" de calor começou no dia 22 de dezembro diante da combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada neste fim de mês. O fenômeno é classificado assim pelos meteorologistas quando as temperaturas ficam significativamente acima da média por vários dias consecutivos. O que chama atenção neste episódio não é apenas o calor pontual de uma tarde específica, mas a sua continuidade. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, diante desse cenário, traz a importância das árvores para as cidades.