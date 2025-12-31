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CBN Meio Ambiente

Em meio à "onda" de calor, o poder da arborização urbana!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 31 de Dezembro de 2025 às 11:05

Publicado em 

31 dez 2025 às 11:05
Árvores em rua, meio ambiente, arborização
Árvores em rua, meio ambiente, arborização Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Precisamos de árvores! O fenômeno da "onda" de calor começou no dia 22 de dezembro diante da combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada neste fim de mês. O fenômeno é classificado assim pelos meteorologistas quando as temperaturas ficam significativamente acima da média por vários dias consecutivos. O que chama atenção neste episódio não é apenas o calor pontual de uma tarde específica, mas a sua continuidade. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, diante desse cenário, traz a importância das árvores para as cidades.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 31-12-25.mp3

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